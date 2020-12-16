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Ракурс
Зеленський похвалився подякою від дітей за відремонтовану школу — у коментарі прийшли ФОПи

Зеленський похвалився подякою від дітей за відремонтовану школу — у коментарі прийшли ФОПи (ФОТО)

16 гру 2020, 10:22
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Президент Володимир Зеленський 16 грудня у Фейсбук оприлюднив привітання від школярів. Діти у своїх листах дякували главі держави за візит до навчального закладу, а також за відремонтовану школу.

6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще, — написав президент.

Зеленський похвалився подякою від дітей за відремонтовану школу

Зеленський похвалився подякою від дітей за відремонтовану школу

Цей допис Зеленського жваво почали коментувати ФОПи, які цього тижня проводять акції протесту проти карантинних обмежень під час роботи та запровадження обов’язкового використання касових апаратів з 2021 року.

Зеленський похвалився подякою від дітей за відремонтовану школу — у коментарі прийшли ФОПи


Зеленський похвалився подякою від дітей за відремонтовану школу — у коментарі прийшли ФОПи

Зеленський похвалився подякою від дітей за відремонтовану школу — у коментарі прийшли ФОПи

Джерело: Ракурс


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