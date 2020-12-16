Зеленський похвалився подякою від дітей за відремонтовану школу — у коментарі прийшли ФОПи

https://racurs.ua/ua/n147849-zelenskyy-pohvalyvsya-podyakou-vid-ditey-za-vidremontovanu-shkolu-u-komentari-pryyshly-fopy-foto.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 16 грудня у Фейсбук оприлюднив привітання від школярів. Діти у своїх листах дякували главі держави за візит до навчального закладу, а також за відремонтовану школу.

6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще, — написав президент.

Цей допис Зеленського жваво почали коментувати ФОПи, які цього тижня проводять акції протесту проти карантинних обмежень під час роботи та запровадження обов’язкового використання касових апаратів з 2021 року.