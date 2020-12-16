«Випадкове» збиття літака МАУ в Ірані поставила під сумнів Канада

Збиття літака. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n147850-vypadkove-zbyttya-litaka-mau-v-irani-postavyla-pid-sumniv-kanada.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Ірані, під час якої нібито випадково був збитий літак Міжнародних авіаліній України, досі розслідується. Міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань не вірить у те, що український літак був збитий через людську помилку.

Однак своєї версії подій очільник закордонного відомства не озвучував. Про це міністр заявив в інтерв’ю CBC News.

За його словами, Канада не вірить у версію Ірану про причини катастрофи рейсу МАУ.

Ми повинні дати процесові йти своєю чергою. Але хочу сказати, що ми бачили, як по літаку були випущені ракети, і, на мою думку, це викликає багато питань, — сказав Шампань.

Зі свого боку МЗС Канади висловило занепокоєння якістю інформації про розслідування катастрофи, наданої іранською стороною. Він зауважив, що зараз складно розібратися в причинах катастрофи, оскільки Іран не надає Канаді доступ до свідків, доказів і підозрюваних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український літак збили 8 січня у столиці Ірану двома ракетами ППО. Усі 176 осіб на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи. Іран оприлюднив звіт про причини катастрофи. У ньому йшлося, що комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль. Іран також відмовляється співпрацювати з Україною та гальмує процес розслідування трагедії.