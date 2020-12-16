Сытник обвинил Венедиктову в саботаже дела «Роттердам плюс»

https://racurs.ua/n147869-sytnik-obvinil-venediktovu-v-sabotaje-dela-rotterdam-plus.html

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Дело «Роттердам плюс» саботируется генеральным прокурором Венедиктов. В заявлении Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) говорится о сборе достаточного количества доказательств, но Антикоррупционное агентство считает, что нынешний прокурор Ирина Венедиктова не способна довести его до суда.

Прокурор, несмотря на шесть обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть производство, тем самым лишив государство даже шанса на победу в соревновательном процессе, что стало бы основой для дальнейшего возмещения ущерба. При таких обстоятельствах следствие настаивает на смене прокурора. Однако это простое и очевидное с точки зрения здравого смысла решение Офис генерального прокурора саботирует, — заявило НАБУ.

Старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко ранее заявил, что досудебное расследование не смогло установить убытков от действия формулы «Роттердам+".

В НАБУ напомнили, что у следствие были исследования, экспертные заключения, свидетельствующие о причинении почти 40 млрд грн убытков народу Украины.

Доминирующая позиция компаний группы-инициатора введения «Роттердам+" на рынке угля (86% добычи) и на рынке тепловой генерации (70%) создала риск диктата цен и непрозрачности ценообразования, а не прогнозируемые и не понесенные расходы на транспортировку учтены в цене на электроэнергию включались неправомерно.

Экспертиза показала минимум 18,87 млрд грн убытков вследствие действия формулы «Роттердам+" в 2016—2017 годах.

В ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела «Роттердам+". Дело закрыли в августе из-за отсутствия состава преступления. В сентябре ВАКС еще раз признал закрытие дела «Роттердам +" полностью законным, но 27 октября пересмотрел решение и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

Ранее Сытник и Венедиктова публично дискутировали вокруг дела «Укрбуда» и возможной причастности к нему заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.