Зеленский и Венедиктова. Фото: Лига

https://racurs.ua/n147868-budjet-2021-finansirovanie-pravoohraniteley-i-ofisa-zelenskogo-vyrastet-pochti-vdvoe.html

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Бюджет на 2021 год приняли вчера, 15 декабря. Согласно принятому бюджету, расходы на содержание Офиса президента вырастут на 39%, Офиса генпрокурора — на 46%, Государственного бюро расследований (ГБР) — на 67%.

На фискальную службу, которую планируют ликвидировать, планируют потратить 13,2 млрд грн — это на 42% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на текст принятого нардепами закона о госбюджете-2021.

Отмечается, что в 2021 году в Украине появятся и новые органы власти. Кроме Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую полицию, создадут Государственную инспекцию культурного наследия и Государственную службу охраны культурного наследия — на их деятельность потратят 590 млн грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что государственный бюджет на 2021 год приняла Верховная Рада — главную смету Украины народные депутаты согласовали во время пленарного заседания во вторник, 15 декабря. Во втором чтении бюджет-2021 нашел поддержку 290 парламентариев, за бюджет в целом проголосовали 289 депутатов.

Накануне рассмотрения в Раде проект госбюджета на следующий год проанализировал и рекомендовал принять комитет Рады по вопросам бюджета. Проблемными во время обсуждения были, в частности, вопрос о расходах на образование и здравоохранение, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса и обещанием повысить зарплату учителям.