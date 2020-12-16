Бюджет 2021. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n147868-budjet-2021-finansuvannya-pravoohoronciv-ta-ofisu-zelenskogo-zroste-mayje-vdvichi.html

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Бюджет на 2021 рік прийняли вчора, 15 грудня. Відповідно до ухваленого бюджету, видатки на утримання Офісу президента зростуть на 39%, Офісу генпрокурора — на 46%, Державного бюро розслідувань (ДБР) — на 67%.

На фіскальну службу, яку планують ліквідувати, планують витратити 1,32 млрд грн — це на 42% більше, ніж торік. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на текст ухваленого нардепами закону про держбюджет-2021.

Наголошується, що у 2021 році в Україні з’являться й нові органи влади. Окрім Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію, створять Державну інспекцію культурної спадщини та Державну службу охорони культурної спадщини — на їх діяльність витратять 590 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що державний бюджет на 2021 рік ухвалила Верховна Рада — головний кошторис України народні депутати погодили під час пленарного засідання у вівторок, 15 грудня. У другому читанні бюджет-2021 знайшов підтримку 290 парламентарів, за бюджет в цілому проголосували 289 депутатів.

Напередодні розгляду у Раді проект держбюджету на наступний рік проаналізував та рекомендував ухвалити комітет Ради з питань бюджету. Проблемними під час обговорення були, зокрема, питання щодо видатків на освіту та охорону здоров’я, зважаючи на ситуацію з пандемією коронавірусу та обіцянкою підвищити зарплатню вчителям.