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Ракурс
Постанову про вшанування видатних українців ухвалила Рада під протести ОПЗЖ і деяких “слуг”

Постанову про вшанування видатних українців ухвалила Рада під протести ОПЗЖ і деяких «слуг»

16 гру 2020, 14:08
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Постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році, яка визначає перелік найважливіших подій у суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, ухвалила Верховна Рада попри протести нардепа-«слуги» Максима Бужанського та депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

238 голосами «за» проект постанови було прийнято в цілому. Про це 16 грудня інформує прес-служба українського парламенту.

За словами заступниці голови гуманітарного комітету Ради Ірина Констанкевич, постанова визначає перелік подій та ювілеїв видатних українців, які у 2021 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні. Доповідачка також повідомила, що комітету напрацював компромісний і збалансований варіант постанови.


Скрін сайту ВР

Окрім цього, постановою пропонується відзначити таку подію світової історії, як 75 років з дня створення Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Джерело: Ракурс


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