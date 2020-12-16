Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Падіння опор на Шулявському мосту розслідує прокуратура, фото – pravda.ua

Падіння «втомлених» опор Шулявського мосту — прокуратура відкрила справу

16 гру 2020, 13:33
999

Падіння опор на Шулявському мосту в Києві буде розслідувати прокуратура.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням несучої конструкції, — прокоментував ситуацію Кличко.

Зазначається, що генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об'єкту 50 років, здійснить усі роботи за власні кошти.

«Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд», як замовник будівництва, звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.

Усі винні повинні відповісти. Я в цьому як мер столиці, який відкрив міст, зацікавлений найбільше, — сказав Кличко.


З моменту реконструкції пройшло менше року. Раніше мер скаржився на «втомлений» стан мосту.

Нагадаємо, «Ракурс» повідомляв, що Віталій Кличко вважає винним у падінні опор на Шулявському мосту в Києві генпідрядника робіт.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів