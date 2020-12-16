Штрафи паліям попередньо підвищила Рада — скільки доведеться заплатити

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Штрафи за паління листя, стерні, трави на пасовищах у природних екосистемах, лісах і сільськогосподарських угіддях попередньо підвищила Верховна Рада.

Проект закону № 3755, який передбачає посилення відповідальності і внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення за основу підтримали 324 нардепи. Відповідне рішення було ухвалено під час пленарного засідання у середу, 16 грудня.

Законопроектом пропонується посилити захист довкілля від пожеж, підвищити ефективність управління та контролю у цій сфері і адмінвідповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

У парламенті зауважили, що чинні санкції для паліїв «не спонукають суб'єктів господарювання, громадян та посадових осіб дотримуватися вимог». Тому законопроектом пропонується суттєво збільшити розмір штрафів.

Необхідність ухвалення даного проекту закону викликана:

відсутністю належного державного контролю та дієвих важелів впливу на правопорушників, які випалюють стерню, луки, пасовища, ділянки зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю;

порушенням правил пожежної безпеки при експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання, порушенням правил пожежної безпеки на транспорті, передусім, автомобільному та залізничному, неналежним утриманням земель транспорту тощо.

Нагадаємо, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, цьогоріч кількість пожеж у природних екосистемах зросла майже на 50%, а загальні площі, охоплені вогнем — зросли учетверо. У 2020 році сталася понад 23,7 тис. пожеж, на яких вогонь охопив понад 69 тис. га.