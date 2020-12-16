Штрафы для поджигателей предварительно повысила Рада — сколько придется заплатить

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Штрафы за поджог листья, стерни, травы на пастбищах в природных экосистемах, лесах и сельскохозяйственных угодьях предварительно повысила Верховная Рада.

Проект закона № 3755, который предусматривает усиление ответственности и внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях за основу поддержали 324 нардепа. Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания Рады в среду, 16 декабря.

Законопроектом предлагается усилить защиту окружающей среды от пожаров, повысить эффективность управления и контроля в этой сфере, а также админответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

В парламенте отметили, что действующие санкции для поджигателей «не побуждают субъектов хозяйствования, граждан и должностных лиц соблюдать требования». Поэтому законопроектом предлагается существенно увеличить размер штрафов.

Необходимость принятия данного проекта закона вызвана:

отсутствием надлежащего госконтроля и действенных рычагов воздействия на правонарушителей, которые поджигают стерню, луга, пастбища, участки со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью;

нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования, нарушением правил пожарной безопасности на транспорте, авто- и железнодорожном, ненадлежащим содержанием земель транспорта.

Напомним, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в этом году число пожаров в природных экосистемах выросло почти на 50%, а общие площади, охваченные огнем — увеличились в четыре раза. В 2020 году произошло более 23,7 тыс. пожаров, в ходе которых огонь охватил более 69 тыс. га.