От 1,7 до 8,5 тыс. грн — в Раде поддержали штрафы за спам, фото — Голос Украины

https://racurs.ua/n147864-ot-1-7-do-8-5-tys-grn-shtrafy-za-spam-podderjali-v-rade.html

Ракурс

Штрафы за спам в интернете ввела Верховная Рада 16 декабря. Парламент поддержал 228 голосами доработанный законопроект № 3014 «Об электронных коммуникациях».

Его раньше не подписал президент Владимир Зеленский и предложил свои правки.

Согласно предложениям президента, рассылка спама или коммерческих электронных сообщений без согласия получателя будет наказываться штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1,7 до 3,4 тыс. грн).

Непредоставление пользователю возможности отказа от коммерческих электронных сообщений с целью рекламы или продажи товаров или услуг может привести к штрафу от 3,4 до 8,5 тыс. грн.

Профильный комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Раде принять закон в целом, потому что это один из законов, принятия которого ожидает Европейский Союз. 1 декабря Рада отправила закон на доработку.

Напомним, законопроект в целом приняли 30 сентября. Его поддержали 260 народных депутатов, но документ не подписал президент.

Работа над документом длилась почти два года — к закону подали около тысячи поправок, более трехсот за них учли. Он должен был вступить в силу с 1 января 2022 года. К этому времени должны были принять ряд подзаконных актов, которые должны способствовать его реализации.

Законопроект должен заменить предыдущий закон «О телекоммуникациях» от 2004 года. За 16 лет в него были внесены десятки поправок и дополнений. Мобильные операторы считают, что он морально устарел и нуждался в замене.

Новый закон улучшает деятельность операторов рынка, поскольку они смогут использовать одинаковые частоты и распределять их между собой.

Предполагается технологическая нейтральность и право самим выбирать, какое поколение связи использовать на своих частотах. Различные мобильные операторы смогут передавать лишние частоты друг другу, а не регулятору, как раньше. Геолокации пользователей и географический обзор сетей оператор должен будет передавать государству.