Від 1,7 до 8,5 тис. грн — у Раді підтримали штрафи за спам, фото — Голос України

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Штрафи за спам в інтернеті запровадила Верховна Рада 16 грудня. Парламент підтримав 228 голосами доопрацьований законопроект № 3014 «Про електронні комунікації».

Його раніше не підписав президент Володимир Зеленський і запропонував свої правки.

Згідно із пропозиціями президента, розсилання спаму або комерційних електронних повідомлень без згоди отримувача каратиметься штрафом в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1,7 до 3,4 тис. грн).

Ненадання користувачу можливості відмови від комерційних електронних повідомлень з метою реклами чи продажу товарів чи послуг може мати наслідком штрафу — від 3,4 до 8,5 тис. грн).

Профільний комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Раді прийняти закон в цілому, бо це — один із законів, якого очікує Європейський Союз. 1 грудня Рада відправила закон на доопрацювання.

Нагадаємо, законопроект в цілому ухвалили 30 вересня. Його підтримали 260 народних депутатів, але документ не підписав президент.

Робота над документом тривала майже два роки — до закону подали близько тисячі правок, понад триста за них врахували. Він мав набути чинності з 1 січня 2022 року. До цього часу мали б ухвалити низку підзаконних актів, які мають сприяти його реалізації.

Законопроект мав замінити попередній закон «Про телекомунікації» від 2004 року. За 16 років до нього було внесено десятки правок і доповнень. Мобільні оператори вважають, що він морально застарів і потребував заміни.

Новий закон поліпшує діяльність операторів ринку, оскільки вони зможуть використовувати однакові частоти та розподіляти їх між собою.

Передбачається технологічна нейтральність та право самим обирати, яке покоління зв’язку використовувати на своїх частотах. Різні мобільні оператори зможуть передавати зайві частоти одне одному, а не регулятору, як раніше. Геолокації користувачів та географічний огляд мереж оператор повинен буде передавати державі.