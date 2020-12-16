«ВКонтакте» і Telegram назвали «головними піратами» у Єврокомісії

"Вконтакте". Фото: IGuides

https://racurs.ua/ua/n147863-vkontakte-i-telegram-nazvaly-golovnymy-piratamy-u-ievrokomisiyi.html

Ракурс

«ВКонтакте» і месенджер Telegram, російська соціальна мережа та її нащадок від того самого розробника, потрапили у «піратський список» Європейської комісії.

Ці ресурси визнали поширювачами піратського контенту. Про це йдеться в документі Єврокомісії.

Повідомляється, що «ВКонтакте» дозволяє своїм користувачам мати доступ до нелегальних аудіозаписів, фільмів, зокрема через вбудований плеєр, а також до книг. При цьому пошук у соцмережі сам може рекомендувати/показувати піратський контент.

Натомість Telegram внесений до списку через поверхневу реакцію керівництва месенджера на скарги правовласників. Telegram дозволяє користувачам обмінюватися піратським контентом через публічні канали, а покарання для власників при цьому не передбачене. У документі наголошується, що керівництво соцмережі та месенджера було проти включення до списку, і запевняло, що бореться з поширенням нелегального контенту.

Зауважимо, що Єврокомісія створила «піратський список» у 2018 році. Він складається з чотирьох розділів — онлайн-сервіси, платформи для онлайн-торгівлі, інтернет-аптеки й офлайнові торгові майданчики.

Включення ресурсів до списку не передбачає санкцій. Основна мета — спонукати місцеву владу обмежити доступ до піратських ресурсів, а компанії — двічі подумати перед тим, як співпрацювати з ресурсами зі списку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українських користувачів російської соціальної мережі «ВКонтакте» візьмуть на облік поліції. Заборонена соцмережа «ВКонтакте» наразі працює в Україні, але українські спеціалісти працюють над тим, щоб її заблокувати.