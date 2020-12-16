«ВКонтакте» и Telegram назвали «главными пиратами» в Еврокомиссии

Вконтакте. Фото: IGuides

https://racurs.ua/n147863-vkontakte-i-telegram-nazvali-glavnymi-piratami-v-evrokomissii.html

Ракурс

«ВКонтакте» и мессенджер Telegram, российская социальная сеть и ее потомок от того же разработчика, попали в «пиратский список» Европейской комиссии.

Эти ресурсы признали распространителями пиратского контента. Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

Сообщается, что «ВКонтакте» позволяет своим пользователям иметь доступ к нелегальным аудиозаписей, фильмов, в том числе через встроенный плеер, а также к книгам. При этом поиск в соцсети сам может рекомендовать пиратский контент.

В то же время Telegram внесен в список из-за поверхностной реакции руководства мессенджера на жалобы правообладателей. Telegram позволяет пользователям обмениваться пиратским контентом через публичные каналы, а наказание для владельцев при этом не предусмотрено. В документе отмечается, что руководство соцсети и мессенджера было против включения в список, и уверяло, что борется с распространением нелегального контента.

Заметим, что Еврокомиссия создала «пиратский список» в 2018 году. Он состоит из четырех разделов — онлайн-сервисы, платформы для онлайн-торговли, интернет-аптеки и оффлайновые торговые площадки.

Включение ресурсов в список не предусматривает санкций. Основная цель — побудить местные власти ограничить доступ к пиратским ресурсам, а компании — дважды подумать перед тем, как сотрудничать с ресурсами из списка.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» возьмут на учет полиции. Запрещенная соцсеть «ВКонтакте» сейчас работает в Украине, но украинские специалисты работают над тем, чтобы ее заблокировать.