Аппарат УЗИ. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/n147861-karmannyy-apparat-uzi-izobreli-uchenye-foto.html

Ракурс

Карманный аппарат для УЗИ изобрели ученые. Необычное изобретение подключается к смартфону, и весит всего лишь 340 грамм.

Исследователи из компании Vave Health сделали устройство не только компактным, но и водонепроницаемым. Об этом сообщает «Популярная механика».

Первый образец карманного устройства для УЗИ состоит из пьезоэлектрического преобразователя, литого магниевого корпуса, который помогает рассеивать тепло, и силиконовой оболочки. Сканер питается от литий-ионного аккумулятора, полного заряда которого хватает на час непрерывной работы.

Уникальное устройство также можно погружать на грубину до метра, под водой оно может находиться в течение получаса. При использовании портативного УЗИ-сканера специалист может выбрать один из четырех предложенных режимов визуализации — сердечный, легочный, брюшной и акушерско-гинекологический.

Более того, врачи могут вручную управлять такими параметрами, как сила сигнала, глубина проникновения волн и фокус. Изображения можно видеть в режиме реального времени с помощью специального приложения на подключенном к Wi-Fi смартфоне или планшете с iOS или Android.

Полученные кадры можно сохранить как на мобильном устройстве, так и на зашифрованном облачном сервере. Сканер также можно взять в аренду за 99 долл. в месяц. В тариф также входит поставка новых версий сменного зонда раз в два года.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в мире продолжается, поэтому ученые активно ищут пути борьбы с этим заболеванием, в частности — своевременной его идентификации. Новое исследование американских медиков показывает, что ультразвуковая диагностика (УЗИ) лучше, чем рентген грудной клетки позволяет выявлять коронавирусную болезнь COVID-19.

В рамках исследования ученые сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов в возрасте от 18 лет с COVID-19, которое выполнялось с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки.