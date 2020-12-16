«Дія» будет регистрировать «карантинные» заявления ФЛП до 31 декабря — детали

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«Дія» будет регистрировать «карантинные» заявления ФЛП до 31 декабря — Кабинет министров продолжит до конца года регистрацию на портале и в приложении граждан, обращающихся за получением единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба министерства в Фейсбук.

У нас 21 декабря в постановлении значится как последний день подачи заявок. Мы его сегодня будем переносить. Мы хотим сделать человеческую программу, чтобы последний день был 31 декабря, — рассказала Лазебная.

Она сообщила, что по состоянию на утро 16 декабря уже получено 132 тыс. обращений о помощи от государства, из которых свыше 110 тыс. обращений — зарегистрированы в мобильном приложении.

Если вы зарегистрируетесь 28 декабря, то 31 вы получите выплаты. Перед новым годом вы будете с денежной поддержкой. Потому что, кто подастся 31 декабря, к сожалению, мы переходим в 2021 год, а следующий год начинается с выходных… Потом какие-то бюджетные процедуры начнутся, и конечно, выплаты людям, которые 31 декабря зарегистрировались, будут немного затянуты, — добавила министр.

Статистика получения заявлений на пособие ФЛП с помощью:

мобильного приложения «Дія» — 108 тыс. 545;

портала — 25 тыс. 329;

Всего на 7.00 утра среды зарегистрировано 133 тыс. 874 успешных заявок.

Кроме этого, министр развития экономики Игорь Петрашко сообщил, что выплаты материальной помощи начнутся с 21 декабря. Однако он озвучил несколько иные сроки выплат, чем Лазебная.

Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. 8 тыс. грн — подача документов до 31 декабря, время есть. Кто обратится до 21 декабря — получит средства до конца года. Кто обратится после 21 — уже в новом году, — цитирует пресс-служба министерства слова Петрашко.

Напомним, 7 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной поддержке предпринимателей на период карантина, который предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, потерявшим часть заработной платы вследствие введения ограничений, и ФОПам, которые потеряли часть дохода.