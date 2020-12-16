“Дія” реєструватиме “карантинні” заяви ФОПів до 31 грудня — деталі

https://racurs.ua/ua/n147862-diya-reiestruvatyme-karantynni-zayavy-fopiv-do-31-grudnya-detali.html

Ракурс

«Дія» реєструватиме «карантинні» заяви ФОПів до 31 грудня — Кабінет міністрів продовжить до кінця року реєстрацію на порталі та в додатку громадян, котрі звертаються за отриманням одноразової матеріальної допомоги у сумі 8 тис. грн.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує прес-служба міністерства у Фейсбук.

У нас 21 грудня в постанові значиться як останній день подачі заявок. Ми його сьогодні будемо переносити. Ми хочемо зробити людяну програму, щоб останній день був 31 грудня, — розповіла Лазебна.

Вона поінформувала, що станом на ранок 16 грудня уже отримано 132 тис. звернень на допомогу від держави, з яких понад 110 тис. звернень через мобільний додаток.

Якщо ви подастеся 28 грудня, то 31 ви отримаєте виплати. Перед новим роком ви будете з грошовою підтримкою, з допомогою. Тому що, хто подаються 31 грудня, на жаль, ми переходимо у 2021 рік, а наступний рік починається з вихідних… Потім якісь бюджетні процедури почнуться, і звичайно, виплати людям, які 31 грудня подалися, будуть трішечки затягнуті, — додала міністр.

Статистика отримання заяв на виплати ФОП 8 тис. грн через:

мобільний додаток «Дія» — 108 тис. 545;

портал — 25 тис. 329;

Всього на 7.00 ранку середи зареєстровано 133 тис. 874 успішних заявок.

Окрім цього, міністр розвитку економіки Ігор Петрашко повідомив, що виплати матеріальної допомоги почнуться з 21 грудня. Однак Петрашко озвучив інші дати терміни отримання виплат, аніж Лазебна.

Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тис. грн — подача документів до 31 грудня, тобто є час. Хто звернеться до 21 грудня, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21 — уже в новому році, — цитує прес-служба міністерства Петрашка.

Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про соціальну підтримку підприємців на період карантину, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження обмежень, та ФОПам, які втратили частину доходу.