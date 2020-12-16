Простий спосіб знищення коронавірусу назвали вчені, фото – indicator

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Ракурс

Коронавірус можна легко вбити випроміненням ультрафіолетових світлодіодних ламп, впевнені вчені з Тель-Авівського університету.

Науковці сподіваються, що нові знання допоможуть ефективно та просто дезінфікувати громадські місця й транспорт, а з часом і приватні будинки. Експерименти вчених опублікували в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

Ми знищили коронавірус використовуючи дешевші й доступні світлодіодні лампи, які споживають менше енергії й не містять ртуть, як звичайні лампи. Їх можна буде впроваджувати у всіх сферах життя людини для профілактики, — розповіла авторка дослідження Хадасу Мамане.

Водночас автори наголошують, що людина не повинна піддаватися прямому впливу випромінювання ультрафіолетових світлодіодів з довжиною хвилі 285 нанометрів (наномет — одиниця довжини, застосовується для вимірювання міжмолекулярних відстаней і довжин хвиль).

Така система дезінфекції ідеально підходить для систем водопостачання, вентиляції й кондиціонування повітря.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби, може за дві хвилини нейтралізувати на 99,9% зубна паста, котра містить олово та цинк.