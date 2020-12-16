Міністра у справах ветеранів відправили у відставку, фото — Рада

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Ракурс

Міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба відправили у відставку. У Верховній Раді за таке рішення 16 грудня знайшовся 251 голос народних депутатів.

Напередодні Бессараб і очільник Мінекології написали заяви на звільнення.

Розгляд відставки міністра екології Романа Абрамовського відтермінували на прохання профільного комітету.

Бессараб став міністром 4 березня цього року, раніше він був командувачем АТО та заступником начальника Генштабу.

В Раді повідомили, що 65-річний міністр написав заяву про звільнення через стан здоров’я — він вирішив відійти від справ.

Частина нардепів обурилася тим, за майже рік від моменту призначення Бессараба не бачили у Раді. Він не звітував про роботу і не прийшов на голосування про відставку.

Наприклад, Дмитро Лубінець з групи «За майбутнє" заявив, що «нардепи вкотре голосують за відставку міністра, якого не бачать».

Раніше ЗМІ та нардепи з партії влади повідомляли, що замість Бессараба в Мінвет пропонують кандидатуру Юлії Лапутіної. Вона військовослужбовець, контррозвідник, кандидат психологічних наук, генерал-майор Служби безпеки України. З 2014 року працює заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ.