Двоє міністрів подали у відставку

Міністр екології і міністр ветеранів написали заяви на звільнення, фото: прес-служба Кабміну

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Міністр екології Роман Абрамовський та міністр ветеранів Сергій Бессараб написали заяви на звільнення із займаних посад.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про це сьогодні, 15 грудня, під час засідання парламенту.

Разумков дав доручення профільним комітетам розглянути ці питання і підготувати до розгляду на засіданні, яке відбудеться завтра, 16 грудня.

Я прошу комітети зібратися, розглянути питання, щоб ми могли винести його на пленарне засідання, — зазначив Разумков.

Абрамовський очолив Мінекології у червні 2020 року, після розділення Міністерства енергетики та захисту довкілля на два відомства — екологічне та енергетичне. До цього він у Міненергодовкіллі був заступником міністра.

Бессараба міністром з питань ветеранів України Верховна Рада призначила у березні 2020 року.

Нагадаємо, у «Слузі народу» розповіли, які кандидатури розглядаються на посади міністрів.