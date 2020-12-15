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Министр экологии и министр ветеранов написали заявления на увольнение, фото: пресс-служба Кабмина

Двое министров подали в отставку

15 дек 2020, 20:54
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Министр экологии Роман Абрамовский и министр ветеранов Сергей Бессараб написали заявления на увольнения с занимаемых должностей.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил об этом сегодня, 15 декабря, во время заседания парламента.

Разумков дал поручение профильным комитетам рассмотреть эти вопросы и подготовить к рассмотрению на заседании, которое состоится завтра, 16 декабря.

Я прошу комитеты собраться, рассмотреть вопрос, чтобы мы могли вынести его на пленарное заседание, — отметил Разумков.

Абрамовский возглавил Минэкологии в июне 2020 года, после разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства — экологическое и энергетическое. До разделения ведомства он был в нем заместителем министра.


Бессараба министром по вопросам ветеранов Украины Верховная Рада назначила в марте 2020 года.

Напомним, в «Слуге народа» рассказали, какие кандидатуры рассматриваются на должности министров.

Источник: Ракурс


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