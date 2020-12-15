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Ракурс
Иван Молчун, фото: FaceNews

16 декабря отмечают день Иоанна Молчальника

15 дек 2020, 20:23
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16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника. Считается, что он родился в середине V в. н. е. в семье армянского военачальника, а после смерти родителей в 472 году все свое состояние частично раздал бедным, а частично использовал на строительство храмов. После этого пошел в монастырь, в 482−491 годах был епископом в одной из армянских церквей, а последнюю часть жизни провел в пещере.

В течение длительного времени преподобный придерживался обета молчания.


В народе считалось, что в этот день нужно быть немногословным и тогда удача улыбнется. Также в этот день старались избегать конфликтных ситуаций и ссор.

Народные приметы:

  • если снегири этого дня поют — следует ожидать оттепели;
  • если дрова трещат в печке — приближаются морозы;
  • если звезды в этот день особенно яркие — ожидается метель;
  • если в этот день мало снега — следующий год будет неурожайным;
  • если снег ложится на талую землю — следует ожидать неурожая.

Источник: Ракурс


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