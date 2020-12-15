Иван Молчун, фото: FaceNews

https://racurs.ua/n147838-16-dekabrya-otmechaut-den-ioanna-molchalnika.html

Ракурс

16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника. Считается, что он родился в середине V в. н. е. в семье армянского военачальника, а после смерти родителей в 472 году все свое состояние частично раздал бедным, а частично использовал на строительство храмов. После этого пошел в монастырь, в 482−491 годах был епископом в одной из армянских церквей, а последнюю часть жизни провел в пещере.

В течение длительного времени преподобный придерживался обета молчания.

В народе считалось, что в этот день нужно быть немногословным и тогда удача улыбнется. Также в этот день старались избегать конфликтных ситуаций и ссор.

Народные приметы: