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Иван Молчун, фото: FaceNews
16 декабря отмечают день Иоанна Молчальникаhttps://racurs.ua/n147838-16-dekabrya-otmechaut-den-ioanna-molchalnika.htmlРакурс
16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника. Считается, что он родился в середине V в. н. е. в семье армянского военачальника, а после смерти родителей в 472 году все свое состояние частично раздал бедным, а частично использовал на строительство храмов. После этого пошел в монастырь, в 482−491 годах был епископом в одной из армянских церквей, а последнюю часть жизни провел в пещере.
В течение длительного времени преподобный придерживался обета молчания.
В народе считалось, что в этот день нужно быть немногословным и тогда удача улыбнется. Также в этот день старались избегать конфликтных ситуаций и ссор.
Народные приметы:
- если снегири этого дня поют — следует ожидать оттепели;
- если дрова трещат в печке — приближаются морозы;
- если звезды в этот день особенно яркие — ожидается метель;
- если в этот день мало снега — следующий год будет неурожайным;
- если снег ложится на талую землю — следует ожидать неурожая.
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