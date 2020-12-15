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Іван Мовчун, фото: FaceNews
16 грудня відзначають день Іоанна Мовчальникаhttps://racurs.ua/ua/n147838-16-grudnya-vidznachaut-den-ioanna-movchalnyka.htmlРакурс
16 грудня православна церква вшановує пам’ять преподобного Іоанна Мовчальника. Вважається, що він народився в середині V ст. н. е. в сім’ї вірменського воєначальника, а після смерті батьків у 472 році усі свої статки частково роздав бідним, а частково використав на спорудження храмів. Після цього пішов до монастиря, у 482−491 роках був єпископом в одній з вірменських церков, а останню частину життя провів у печері.
Протягом тривалого часу преподобний дотримувався обітниці мовчання.
У народі вважалося, що цього дня потрібно бути небагатослівним і тоді удача посміхнеться. Також цього дня намагалися уникати конфліктних ситуацій та сварок.
Народні прикмети:
- якщо снігурі цього дня співають — слід очікувати відлиги;
- якщо дрова тріщать у грубці — наближаються морози;
- якщо зірки цього дня особливо яскраві — очікується хуртовина;
- якщо цього дня мало снігу — наступний рік буде неврожайним;
- якщо сніг лягає на талу землю — слід очікувати неврожаю.
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