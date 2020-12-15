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Ракурс
Іван Мовчун, фото: FaceNews

16 грудня відзначають день Іоанна Мовчальника

15 гру 2020, 20:23
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16 грудня православна церква вшановує пам’ять преподобного Іоанна Мовчальника. Вважається, що він народився в середині V ст. н. е. в сім’ї вірменського воєначальника, а після смерті батьків у 472 році усі свої статки частково роздав бідним, а частково використав на спорудження храмів. Після цього пішов до монастиря, у 482−491 роках був єпископом в одній з вірменських церков, а останню частину життя провів у печері.

Протягом тривалого часу преподобний дотримувався обітниці мовчання.


У народі вважалося, що цього дня потрібно бути небагатослівним і тоді удача посміхнеться. Також цього дня намагалися уникати конфліктних ситуацій та сварок.

Народні прикмети:

  • якщо снігурі цього дня співають — слід очікувати відлиги;
  • якщо дрова тріщать у грубці — наближаються морози;
  • якщо зірки цього дня особливо яскраві — очікується хуртовина;
  • якщо цього дня мало снігу — наступний рік буде неврожайним;
  • якщо сніг лягає на талу землю — слід очікувати неврожаю.

Джерело: Ракурс


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