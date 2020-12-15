Іван Мовчун, фото: FaceNews

https://racurs.ua/ua/n147838-16-grudnya-vidznachaut-den-ioanna-movchalnyka.html

Ракурс

16 грудня православна церква вшановує пам’ять преподобного Іоанна Мовчальника. Вважається, що він народився в середині V ст. н. е. в сім’ї вірменського воєначальника, а після смерті батьків у 472 році усі свої статки частково роздав бідним, а частково використав на спорудження храмів. Після цього пішов до монастиря, у 482−491 роках був єпископом в одній з вірменських церков, а останню частину життя провів у печері.

Протягом тривалого часу преподобний дотримувався обітниці мовчання.

У народі вважалося, що цього дня потрібно бути небагатослівним і тоді удача посміхнеться. Також цього дня намагалися уникати конфліктних ситуацій та сварок.

Народні прикмети: