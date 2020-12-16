Министра по делам ветеранов отправили в отставку

https://racurs.ua/n147859-ministra-po-delam-veteranov-otpravili-v-otstavku.html

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Министра по делам ветеранов Сергея Бессараба отправили в отставку. В Верховной Раде за такое решение 16 декабря нашелся 251 голос народных депутатов.

Накануне Бессараб и глава Минэкологии написали заявления на увольнение.

Рассмотрение отставки министра экологии Романа Абрамовского отложили по просьбе профильного комитета.

Бессараб стал министром 4 марта этого года, ранее он был командующим АТО и заместителем начальника Генштаба.

В Раде сообщили, что 65-летний министр написал заявление об увольнении по состоянию здоровья — он решил отойти от дел.

Часть нардепов возмутилась тем, за почти год с момента назначения Бессараба не видели в Раде. Он не отчитывался о работе и не пришел на голосование об отставке.

Например, Дмитрий Лубинец заявил, что «нардепы опять голосуют за отставку министра, которого не видят».

Ранее СМИ и нардепы из партии власти сообщали, что вместо Бессараба в Минвет предлагают кандидатуру Юлии Лапутиной. Она военнослужащий, контрразведчик, кандидат психологических наук, генерал-майор Службы безопасности Украины. С 2014 года работает заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.