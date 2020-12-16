Падение сразу трех столбов на Шулявском мосту в Киеве попало на видео

https://racurs.ua/n147858-padenie-srazu-treh-stolbov-na-shulyavskom-mostu-v-kieve-popalo-na-video.html

Ракурс

Шулявский мост в Киеве, вчера, 15 декабря, напугал водителей неожиданным падением сразу трех фонарных столбов.

В результате падения повредились девять автомобилей. Соответствующую запись с камер наблюдения опубликовали на неофициальной странице Шулявского путепровода в Facebook.

Сообщается, что пострадавших в результате падения нет. Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко считает виновным в падении опор на Шулявском мосту в Киеве генподрядчика работ. По его словам, в настоящее время причины падения опор на месте устанавливают эксперты и оперативно-следственная группа. Также обследуются другие опоры на этом мосту.

Напомним, ранее мы сообщали, что транспортный коллапс произошел 15 декабря на Шулявском мосту. Там упали сразу три столба для освещения. Движение транспорта было парализовано во все четыре стороны.