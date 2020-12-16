4 млрд долларов выделила экс-супруга владельца Amazon пострадавшим от COVID-19

Маккензи Скотт. Фото: РБК

https://racurs.ua/n147857-4-mlrd-dollarov-vydelila-eks-supruga-vladelca-amazon-postradavshim-ot-covid-19.html

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Маккензи Скотт, экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса, за четыре месяца пожертвовала благотворительным организациям более 4 млрд долл. В своем заявлении она сообщила, что хочет помочь американцам, которые страдают из-за пандемии.

Маккензи Скотт находится на 18-ой строчке в списке самых богатых людей мира, а в этом году ее состояние выросло с 23,6 млрд долл. до 60,7 млрд. Об этом сообщает BBC.

Отметим, что значительную часть денег она получила от своего бывшего мужа, который является самым богатым человеком в мире. Скотт пожертвовала 1,7 млрд. долл. сразу 116 благотворительным организациям в июле. Тогда она заявила, что хочет привлечь внимание к организациям и лидерам, которые движут изменения.

Ее общий взнос за год составил почти 6 млрд долл. Пожертвования сосредоточены на тех, кто занимается активизмом в общинах, которые сталкиваются с продовольственным трудностями, высокими показателями расовой несправедливости, высоким уровнем местной бедности и низким доступом к ресурсам.

Заметим, что эксперты по благотворительности выразили благодарность Скотт за то, как она организовала пожертвование. Скотт работала с группой советников для исследования тысяч организаций. В этом году Безос также активно занимался благотворительностью и выделил 10 млрд долл. на проблемы, связанные с изменением климата.

Отметим, что во время пандемии состоялся массовый рост онлайн-покупок, которые дают прибыль таким интернет-магазинам, как Amazon. Швейцарский банк UBS заявил, что миллиардеры улучшили экономику во время пандемии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в «черную пятницу» — самый известный в мире день распродажи, который в 2020 году приходился на 27 ноября, складские работники гиганта интернет-торговли компании Amazon провели серию скоординированных акций протеста в ряде стран мира.

Цель этих акций — добиться улучшения условий труда и повышения зарплат до докризисного уровня. Кроме того, протестующие требовали от Amazon уважения прав работников на участие в профсоюзной деятельности, прекращение обхода налогового законодательства и обязательства соблюдать высшие экологические стандарты.