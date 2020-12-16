Возрастные ограничения для госслужбы сняла Рада

https://racurs.ua/n147856-vozrastnye-ogranicheniya-dlya-gosslujby-snyala-rada.html

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Возрастные ограничения для работы на госслужбе сняла Верховная Рада 300 голосами «за». Соответствующее решение народные депутаты приняли в среду, 16 декабря, во время рассмотрения поправок к закону Украины «О государственной службе».

Речь идет о согласовании парламентом во втором чтении проекта закона № 4096.

В исключительных случаях возникает потребность в продолжении государственным служащим работы на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования госоргана, — говорится в пояснительной записке к нормативному акту.

В документе также приведен пример Германии, где предельным возрастом пребывания на госслужбе считается 65 лет, однако по желанию служащего возможно продление срока его работы. В Бельгии и Швейцарии в отдельных случаях возраст выхода в отставку чиновников колеблется от 67 до 70 лет. В Италии соответствующим декретом-законом служащим разрешается оставаться на службе до 67 лет.

Также в Раде отметили, что Конституция не предусматривает ограничений по реализации украинцами права на труд.

Кроме этого, нардепы не поддержали предложения президента к законопроекту о формировании кандидатского резерва для работы на госслужбе. По результатам голосования законопроект № 3491 был отклонен.