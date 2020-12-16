Вікові обмеження для держслужби зняла Рада

https://racurs.ua/ua/n147856-vikovi-obmejennya-dlya-derjslujby-znyala-rada.html

Ракурс

Вікові обмеження для роботи на держслужбі зняла Верховна Рада 300 голосами «за». Відповідне рішення народні депутати ухвалили у середу, 16 грудня під час розгляду правок до закону України «Про державну службу».

Йдеться про погодження парламентом у другому читанні проекту закону № 4096.

У виняткових випадках виникає потреба у залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку для більш ефективного функціювання держоргану, — йдеться у пояснювальній записці до нормативного акту.

У документі також наведено приклад Німеччини, де граничним віком перебування на держаній службі вважається 65 років, проте за бажанням службовця час перебування на посаді може бути подовжений. У Бельгії та Швейцарії в окремих випадках вік виходу у відставку чиновників коливається від 67 до 70 років. В Італії відповідним декретом-законом службовцям дозволяється залишатися на службі до 67 років.

Також у Раді зауважили, що Конституція не передбачає обмежень щодо реалізації українцями права на працю.

Окрім цього, нардепи не підтримали пропозиції президента до законопроекту щодо формування кандидатського резерву для роботи на держслужбі. За результатами голосування законопроект № 3491 було відхилено.