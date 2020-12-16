Суворий локдаун запровадили в Німеччині з середи, 16 грудня, фото – rg

https://racurs.ua/ua/n147853-suvoryy-lokdaun-yak-nimechchyna-zustrine-rizdvyani-svyata.html

Ракурс

Суворий локдаун запровадили в Німеччині з середи, 16 грудня. Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня.

У період локдауну будуть закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки та банки, АЗС, повідомляє DW.

Не працюватимуть перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг. Театри, музеї, фітнес-клуби та басейни були закриті з 2 листопада, коли запровадили «м'який» локдаун.

Діти дошкільного та шкільного віку за можливості повинні залишатися вдома. Аби уможливити догляд за дітьми, підприємствам радять пропонувати співробітникам працювати з дому.

Також уряд рекомендував компаніям за можливості оголосити канікули на час локдауну. Водночас уряд вирішив розширити фінансову допомогу підприємствам.

Зустрічатися під час локдауну можна максимально п’ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва — з 24 по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів.

Богослужіння у храмах дозволять, але без співів та з дотриманням гігієнічних заходів, а також за умови попереднього запису.

Крім того, буде заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. За порушення цієї заборони передбачені штрафи. Також заборонять продаж піротехніки. Таким чином, Новий рік німці зустрічатимуть без традиційних феєрверків.

13 грудня федеральний уряд Німеччини та уряди земель під час екстреної наради вирішили запровадити нові обмеження.

Вони діятимуть щонайменше до 10 січня. Окремі представники уряду припускають, що певні карантинні обмеження можуть діяти до Великодня.

З 2 листопада у країні діяв «м'який» локдаун, який, утім, не дав бажаного ефекту — у країні минулого тижня повідомляли про близько 30 тис. інфікувань за добу.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан висловив надію, що наступного тижня у країні може розпочатися вакцинація від коронавірусу.

Вже створено центри для проведення щеплення. На першому етапі, після схвалення вакцини, «може бути доставлено близько 400 тис. доз», сказав міністр.

Оскільки одна людина потребує дві дози, то на першому етапі у Німеччині зможуть вакцинувати 200 тис. людей. Населення ФРН становить близько 83 млн людей.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що через коронавірус у Європі посилюють обмеження, намагаючись до свят зменшити кількість соціальних контактів.