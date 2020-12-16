Зарплати медикам Степанов пропонує нараховувати як прокурорам

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Зарплати лікарям у 2021 році очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов пропонує нараховувати за аналогією з працівниками прокуратури, зважаючи на те, що Верховна Рада ухвалила 15 грудня держбюджет-2021, у якому не було враховано пропозицій МОЗ щодо фінансування медицини та підвищення заробітних плат працівників галузі.

Про це Степанов розповів під час ранкового брифінгу у середу, 16 грудня.

Депутати не подвоїли витрати на медицину. МОЗ пропонує нараховувати медикам зарплату за аналогією з працівниками прокуратури…, — заявив Степанов.

Міністр переконує, що у цій ситуації необхідно щонайменше забезпечити лікарів підвищеними зарплатами, «інакше всі роз’їдуться».

У зв’язку з цим МОЗ підготувало законопроект, де прив’язується зарплата медиків до прожиткового мінімуму. Аналогічним чином нараховуються виплати прокурорам. Найближчим часом ми повідомимо, що саме входитиме в тариф медичних послуг, який профінансує держава, — зазначив чиновник.

Нагадаємо, в прооголосованому Радою бюджеті на 2021 рік фінансування медицини залишено на рівні 159 млрд грн. МОЗ вимагав збільшити цей показник до 296 млрд грн. Також раніше Степанов неодноразово обіцяв підвищити зарплату лікарям до 23 тис. грн, а медсестрам — до 17 тис. грн.