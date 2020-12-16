Зарплаты медикам Степанов предлагает начислять как прокурорам

https://racurs.ua/n147854-zarplaty-medikam-stepanov-predlagaet-nachislyat-kak-prokuroram.html

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Зарплаты врачам в 2021 году глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов предлагает начислять по аналогии с работниками прокуратуры. Такое предложение Степанов озвучил после того, как Верховная Рада приняла 15 декабря госбюджет-2021, в котором не были учтены предложения Минздрава о финансировании медицины и повышении заработных плат работникам отрасли.

Об этом Степанов рассказал во время утреннего брифинга в среду, 16 декабря.

Депутаты не удвоили расходы на медицину. Минздрав предлагает начислять медикам зарплату по аналогии с работниками прокуратуры…, — заявил Степанов.

Министр утверждает, что в этой ситуации необходимо как минимум обеспечить врачей повышенными зарплатами, «иначе все разъедутся».

В связи с этим Минздрав подготовил законопроект, где привязывается зарплата медиков к прожиточному минимуму. Аналогичным образом начисляются выплаты прокурорам. В ближайшее время мы сообщим, что именно будет входить в тариф медицинских услуг, который профинансирует государство, — отметил чиновник.

Напомним, в новом бюджете на 2021 год финансирование медицины оставлено на уровне 159 млрд грн. Минздрав требовал увеличить этот показатель до 296 млрд грн. Также ранее Степанов неоднократно обещал повысить зарплату врачам до 23 тыс. грн, а медсестрам — до 17 тыс. грн.