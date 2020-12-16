Затерянные египетские артефакты нашли в коробке из-под сигар в Шотландии

Находки. Фото: BBC

https://racurs.ua/n147852-zateryannye-egipetskie-artefakty-nashli-v-korobke-iz-pod-sigar-v-shotlandii.html

Ракурс

Египетские артефакты нашли шотландские археологи. Потерянные находки из великих пирамид Египта случайно нашли в коробке из-под сигар сотрудники Университета Абердина.

Внутри коробки нашли несколько кусков кедрового дерева, возраст которого составляет примерно 5 тыс. лет. Об этом сообщает ВВС.

Это кедровые куски нашел британский исследователь Вейнман Диксон внутри Великой пирамиды в Гизе в 1872 году. В 1946 году находка была подарена университету Абердина, но с тех пор потерялась и считалась утраченной.



Пропавшие артефакты удалось найти во время ревизии университетской коллекции в категории «Азия» египетской исследовательницей Абир Еладани. По ее словам, коллекция насчитывает сотни тысяч экспонатов, поэтому найти артефакты Диксона было подобным тому, чтобы «найти иголку в стоге сена».

По словам исследователей, артефакты, найденные Вейнман Диксоном, имеют огромную научную ценность. Несмотря на то, что это лишь несколько фрагментов дерева, они принадлежат ко всего трем вещам, которые были найдены внутри больших пирамид.

Кроме кедрового дерева, Вейнман Диксон нашел в комнате Королевы в Великой пирамиде Гизы крюк и каменный шар. Оба артефакта сейчас является частью экспозиции Британского музея.

Заметим, что куски кедрового дерева лежали в пирамиде со времен, когда они еще только строились, и являются подтверждением ряда теорий ученых о возведении этих исторических сооружений. Исследование дерева помогло установить, что артефакты Диксона действительно принадлежали строителям пирамид, а не были принесенными к ним посетителями.



Также углеродное датирование установило, что дерево находки почти на полтысячи лет старше Великие пирамиды — 3341−3094 годы до нашей эры. По мнению ученых, это может свидетельствовать о сакральном статусе кедровой древесины в древнем Египте.

Напомним, ранее мы сообщали, что мумии древних египтян обнаружили археологи во время раскопок в гигантском некрополе Саккара, расположенном ориентировочно в 30 километрах к югу от Каира. Исследователям удалось найти 59 хорошо сохранившихся саркофагов.

Представители Министерства туризма и древностей Египта раскрыли один из саркофагов и показали содержание гроба. Там обнаружили останки мумии и похоронной ткани, которая традиционно использовалась для церемоний.