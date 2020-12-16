Знахідки. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n147852-zagubleni-iegypetski-artefakty-vidshukaly-v-korobci-z-pid-sygar-u-shotlandiyi-foto.html

Ракурс

Єгипетські артефакти відшукали шотландські археологи. Втрачені знахідки з великих пірамід Єгипту випадково знайшли в коробці з-під сигар співробітники Університету Абердіна.

Всередині коробки знайшли кілька шматків кедрового дерева, вік якого складає приблизно 5 тис. років. Про це повідомляє ВВС.

Це кедрові шматки, які відшукав британський дослідник Вейнман Діксон всередині Великої піраміди в Гізі у 1872 році. У 1946 році знахідка була подарована університету Абердіна, але відтоді загубилася і вважалася втраченою.

Зниклі артефакти вдалося знайти під час ревізії університетської колекції в категорії «Азія» єгипетською дослідницею Абір Еладані. За її словами, колекція нараховує сотні тисяч експонатів, тож знайти артефакти Діксона було подібним до того, щоб «відшукати голку в копиці сіна».





За словами дослідників, артефакти, знайдені Вейнманом Діксоном, мають величезну наукову цінність. Попри те, що це лише кілька фрагментів дерева, вони надежать до всього трьох речей, які були знайдені всередині великих пірамід.

Крім кедрового дерева, Вейнман Діксон знайшов у кімнаті Королеви у Великій піраміді Гізи гак та кам’яну кулю. Обидва артефакти наразі є частиною експозиції Британського музею.

Зауважимо, що шматки кедрового дерева лежали в піраміді з часів, коли вони ще тільки будувалися, і є підтвердженням низки теорій вчених про зведення цих історичних споруд. Дослідження дерева допомогло встановити, що артефакти Діксона дійсно належали будівельникам пірамід, а не були принесеними до них пізнішими відвідувачами.





Також вуглецеве датування встановило, що дерево зі знахідки майже на пів тисячі років старше за Великі піраміди — 3341−3094 роки до нашої ери. На думку вчених, це може свідчити про сакральний статус кедрової деревини в давньому Єгипті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мумії стародавніх єгиптян виявили археологи під час розкопок у гігантському некрополі Саккара, що розташований орієнтовно у 30 кілометрах на південь від Каїра. Дослідникам вдалося відшукати 59 добре збережених саркофагів.

Представники Міністерства туризму і старожитностей Єгипту розкрили один із саркофагів і показали вміст труни. Там виявили останки мумії та похоронну тканину, яка традиційно використовувалася для церемоній.