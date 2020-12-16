Локдаун в Германии начал действовать с 16 декабря, фото – rg

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Строгий локдаун ввели в Германии со среды, 16 декабря. Ограничения будут действовать как минимум до 10 января.

В период локдауна будет закрыто большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары повседневного спроса. Также останутся открытыми аптеки и банки, АЗС, сообщает DW.

Не будут работать парикмахерские, салоны красоты и другие подобные предприятия сферы услуг. Театры, музеи, фитнес-клубы и бассейны были закрыты со 2 ноября, когда ввели «мягкий» локдаун.

Дети дошкольного и школьного возраста по возможности должны оставаться дома. Чтобы сделать возможным уход за детьми, предприятиям советуют предлагать сотрудникам работать из дома.

Также правительство рекомендовало компаниям по возможности объявить каникулы на время локдауна. В то же время правительство решило расширить финансовую помощь предприятиям.

Встречаться во время локдауна можно не более пяти человек из двух домохозяйств. Это ограничение несколько ослабят на время празднования Рождества — с 24 по 26 декабря, однако лишь для круга ближайших родственников.

Богослужения в храмах разрешат, но без пения и с соблюдением гигиенических норм, а также при условии предварительной записи.

Кроме того, будет запрещено употребление алкогольных напитков в общественных местах. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы. Также запретят продажу пиротехники. Таким образом, Новый год немцы будут встречать без традиционных фейерверков.

13 декабря федеральное правительство Германии и правительства земель во время экстренного совещания решили ввести новые ограничения.

Они будут действовать как минимум до 10 января. Отдельные представители правительства предполагают, что определенные карантинные ограничения могут действовать до Пасхи.

Со 2 ноября в стране действовал «мягкий» локдаун, который, впрочем, не дал желаемого эффекта — в стране на прошлой неделе сообщали об около 30 тыс. заражений в сутки.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выразил надежду, что на следующей неделе в стране может начаться вакцинация от коронавируса.

Уже созданы центры для проведения прививки. На первом этапе, после одобрения вакцины, «может быть доставлено около 400 тыс. доз», сказал министр.

Поскольку один человек нуждается в двух дозах, то на первом этапе в Германии смогут вакцинировать 200 тыс. человек. Населения ФРГ составляет около 83 млн человек.

Ранее «Ракурс» сообщал, что из-за коронавируса в Европе усиливают ограничения, пытаясь к праздникам уменьшить количество социальных контактов.