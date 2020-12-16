4 млрд доларів виділила екс-дружина власника Amazon постраждалим від COVID-19

Маккензі Скотт. Фото: РБК

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Маккензі Скотт, екс-дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, за чотири місяці пожертвувала благодійним організаціям понад 4 млрд дол. У своєму дописі вона заявила, що хоче допомогти американцям, які потерпають через пандемію.

Маккензі Скотт знаходиться на 18-ій сходинці у списку найбагатших людей світу, а у цьому році її статки виросли з 23,6 млрд доларів до 60,7 млрд. Про це повідомляє BBC.

Наголосимо, що значну частину грошей вона отримала від свого колишнього чоловіка, який є найбагатшою людиною у світі. Скотт пожертвувала 1,7 мільярда дол. одразу 116 благодійним організаціям у липні. Тоді вона заявила, що хоче привернути увагу до організації та лідерів, що рухають зміни.

Її загальний внесок за рік склав майже 6 млрд дол. Пожертви зосереджені на тих, хто діє в громадах, які стикаються з продовольчою скрутою, високими показниками расової несправедливості, високим рівнем місцевої бідності та низьким доступом до ресурсів.

Зауважимо, що експерти з благодійності висловили задоволення тим, як Скотт обрала організації та виділила кошти. Скотт працювала з групою радників для дослідження тисяч організацій. Цього року Безос також активно займався благодійністю та виділив 10 мільярдів дол. на проблеми, пов’язані зі зміною клімату.

Наголосимо, що під час пандемії відбувся масовий ріст онлайн-покупок, що дають прибуток таким інтернет-магазинам, як Amazon. Швейцарський банк UBS заявив, що мільярдери покращили економіку під час пандемії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у «чорну п’ятницю» — найвідоміший у світі день розпродажу, котрий у 2020 році припадав на 27 листопада, складські працівники гіганта інтернет-торгівлі компанії Amazon провели серію скоординованих акцій протесту у низці країн світу.

Мета цих акцій — домогтися поліпшення умов праці і підвищення зарплат до докризового рівня. Крім того, протестувальники вимагали від Amazon поваги до прав працівників на участь у профспілковій діяльності, припинення обходу податкового законодавства та зобов’язання дотримуватися вищих екологічних стандартів.