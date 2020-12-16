Падіння трьох стовпів на Шулявському мосту в Києві потрапило на відео

Падіння стовпів. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n147858-padinnya-troh-stovpiv-na-shulyavskomu-mostu-v-kyievi-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Шулявський міст у Києві, учора, 15 грудня, налякав водіїв несподіваним падінням відразу трьох ліхтарних стовпів.

Унаслідок падіння пошкодилися дев’ять автомобілів. Відповідний запис із камер спостереження опублікували на неофіційній сторінці Шулявського шляхопроводу в Facebook.





Повідомляється, що постраждалих немає. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

Зазначимо, що мер Києва Віталій Кличко вважає винним у падінні опор на Шулявському мосту в Києві генпідрядника робіт. За його словами, зараз причини падіння опор на місці встановлюють експерти та оперативно-слідча група. Також обстежуються інші опори на цьому мосту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що транспортний колапс стався 15 грудня на Шулявському мосту. Там впали відразу три стовпи для освітлення. Рух транспорту був паралізований в усі чотири сторони.