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Ракурс
Простой способ уничтожения коронавируса назвали ученые, фото – indicator

Простой способ уничтожения коронавируса назвали ученые

16 дек 2020, 12:30
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Коронавирус можно легко убить излучением ультрафиолетовых светодиодных ламп, уверены ученые из Тель-Авивского университета.

Они надеются, что новые знания помогут эффективно и просто дезинфицировать общественные места и транспорт, а со временем и частные дома. Эксперименты ученых опубликованы в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

Мы уничтожили коронавирус используя дешевые и доступные светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и не содержат ртуть, как обычные лампы. Их можно будет внедрять во всех сферах жизни человека для профилактики, — сказала автор исследования Хадасу Маман.

Также авторы отмечают, что человек не должен подвергаться прямому воздействию излучения ультрафиолетовых светодиодов с длиной волны 285 нанометров (нанометр — единица длины, применяется для измерения межмолекулярных расстояний и длин волн).


Такая система дезинфекции идеальна для систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Ранее «Ракурс» сообщал, что SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни, может за две минуты нейтрализовать зубная паста, содержащая олово и цинк.

Источник: Ракурс


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