Простой способ уничтожения коронавируса назвали ученые, фото – indicator

https://racurs.ua/n147860-prostoy-sposob-unichtojeniya-koronavirusa-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус можно легко убить излучением ультрафиолетовых светодиодных ламп, уверены ученые из Тель-Авивского университета.

Они надеются, что новые знания помогут эффективно и просто дезинфицировать общественные места и транспорт, а со временем и частные дома. Эксперименты ученых опубликованы в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

Мы уничтожили коронавирус используя дешевые и доступные светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и не содержат ртуть, как обычные лампы. Их можно будет внедрять во всех сферах жизни человека для профилактики, — сказала автор исследования Хадасу Маман.

Также авторы отмечают, что человек не должен подвергаться прямому воздействию излучения ультрафиолетовых светодиодов с длиной волны 285 нанометров (нанометр — единица длины, применяется для измерения межмолекулярных расстояний и длин волн).

Такая система дезинфекции идеальна для систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Ранее «Ракурс» сообщал, что SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни, может за две минуты нейтрализовать зубная паста, содержащая олово и цинк.