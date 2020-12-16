Апарат УЗД. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n147861-kyshenkovyy-aparat-uzd-vynayshly-vcheni-foto.html

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Кишеньковий апарат для УЗД винайшли вчені. Незвичний винахід підключається до смартфона, і важить всього лише 340 грамів.

Дослідники з компанії Vave Health зробили пристрій не тільки компактним, але і водонепроникним. Про це повідомляє «Популярная механика».

Перший зразок кишенькового пристрою для УЗД складається з п'єзоелектричного перетворювача, литого магнієвого корпусу, який допомагає розсіювати тепло, і силіконової оболонки. Сканер живиться від літій-іонного акумулятора, повного заряду якого вистачає на годину безперервної роботи.



Унікальний пристрій також можна занурювати на глибину до метра, під водою він може перебувати протягом півгодини. При використанні портативного УЗД-сканера фахівець може вибрати один з чотирьох запропонованих режимів візуалізації — серцевий, легеневий, черевний та акушерсько-гінекологічний.

Більш того, лікарі можуть вручну керувати такими параметрами, як сила сигналу, глибина проникнення хвиль і фокус. Зображення можна бачити в режимі реального часу за допомогою спеціального додатка на підключеному до Wi-Fi смартфоні або планшеті з iOS або Android.



Отримані кадри можна зберегти як на мобільному пристрої, так і на зашифрованому хмарному сервері. Сканер також можна взяти в оренду за 99 дол. на місяць. В тариф також входить поставка нових версій змінного зонда раз у два роки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу у світі триває, тому вчені активно шукають шляхи боротьби з цим захворюванням, зокрема — своєчасної його ідентифікації. Нове дослідження американських медиків показує, що ультразвукова діагностика (УЗД) краще, ніж рентген грудної клітини дозволяє виявляти коронавірусну хворобу COVID-19.

В рамках дослідження вчені порівняли діагностичні можливості УЗД легенів у 143 пацієнтів у віці від 18 років з COVID-19, яке виконувалося за допомогою портативного пристрою, з рентгеном грудної клітини.