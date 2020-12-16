Падение опор на Шулявском мосту расследует прокуратура, фото – pravda.ua

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Ракурс

Падение опор на Шулявском мосту в Киеве будет расследовать прокуратура.

Уголовное производство открыли по статье «Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Специалисты обследовали все опоры освещения. Вызвавшие сомнения в надежности укрепления, демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции, — прокомментировал ситуацию Кличко.

Отмечается, что генподрядчик, давший гарантию на эксплуатацию объекта 50 лет, осуществит все работы за свой счет.

«Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений», как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

Все виновные должны понести ответственность. Я в этом как мэр столицы, открывавший мост, заинтересован больше всех, — сказал Кличко.



С момента реконструкции прошло менее года. Ранее мэр жаловался на «уставшее» состояние моста.

Напомним, «Ракурс» сообщал, что Виталий Кличко считает виновным в падении опор на Шулявском мосту в Киеве генподрядчика работ.