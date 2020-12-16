Постановление о чествовании выдающихся украинцев приняла Рада под протесты ОПЗЖ и части «слуг»

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Постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2021 году, которое определяет перечень важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, приняла Верховная Рада, несмотря на протесты нардепа-«слуги» Максима Бужанского и депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

238 голосами «за» проект постановления был принят в целом. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба украинского парламента.

По словам заместителя председателя гуманитарного комитета Рады Ирины Констанкевич, постановление определяет перечень событий и юбилеев выдающихся украинцев, которые в следующем году должны чествоваться на общегосударственном уровне. Докладчик также сообщила, что комитет наработал компромиссный и сбалансированный вариант постановления.

Кроме этого, постановлением предлагается отметить такое событие мировой истории, как 75-летие со дня создания Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).