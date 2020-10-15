Коралловый риф. Фото: USGS

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Шокирующее научное открытие сделали исследователи из Центра передового опыта по изучению коралловых рифов ARC в Квинсленде, на северо-востоке Австралии. Они обнаружили, что в результате изменения климата за 30 лет Большой Барьерный риф, который занимает площадь почти 133 тыс. квадратных миль, потерял 50% кораллов.

Ученые, оценивая сообщества кораллов и размер их колоний с 1995 по 2017 год, обнаружили уменьшение практически всех популяций. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society

По словам ученых, когда речь идет о способности кораллов к размножению, то размеры популяции также являются жизненно важными.

В живой популяции существуют миллионы маленьких молодых кораллов, а также множество больших — таких себе «мамочек», которые производят большую часть молодняка, — пояснил Энди Дитцель, докторант Центра передового опыта по изучению коралловых рифов ARC.

Результаты исследования показывают, что способность Большого Барьерного рифа к восстановлению под угрозой. Сейчас там меньше детенышей и взрослых особей.

Эксперты обнаружили, что сокращение популяции произошло как на мелководье, так и на глубине. Больше всего пострадали от массового обесцвечивания в 2016 и 2017 годах кораллы, которые обеспечивают существование для рыб.

Основной причиной обесцвечивания кораллов является высокая температура океана. Она не убивает кораллы сразу, для этого нужно, чтобы температура была высокой определенное время.

Ранее мы думали, что Большой Барьерный риф защищен своими огромными размерами, но наши результаты показывают, что даже самая большая и относительно хорошо защищенная система рифов в мире все больше подвергается опасности и приходит в упадок, — добавил соавтор Терри Хюз, профессор центра.



Авторы доклада предупредили, что изменение климата приводит к учащению гибели кораллов.

Напомним, ранее мы сообщали, что глобальное потепление провоцирует повышение температуры в океанах и может стать причиной изменения направлений штормов, засух и лесных пожаров.