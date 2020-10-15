Погода в Украине на 16 октября. Фото: Pixabay

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Погода в Украине 16 октября ожидается теплой, но с осадками. В некоторых областях синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха прогреется до +24°.

Днем столбики термометров покажут 9−24° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными — 4−17° выше нуля. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 16 октября будут облачной, ожидается переменный дождь. Ночью воздух прогреется до 10−12° тепла, а днем — 13−15° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется дождливая и теплая. Температура воздуха ночью составит 8−11° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 20−22° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут теплыми, без осадков. Температура воздуха ночью составит 15−17° тепла, а днем воздух прогреется до 21−23° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется прохладная и дождливая. Температурные показатели будут следующими: ночью 6−8° тепла, а днем — 10−12° выше нуля.

Погода в Карпатах 16 октября будет пасмурной. Столбики термометров в темное время суток покажут 7−9° тепла, а днем 13−15° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 октября прогнозируется спокойная. Магнитные бури не ожидаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр спрогнозировал погоду на октябрь.