Погода на 16 жовтня. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145168-pomirni-doschi-ta-24-tepla-pogoda-v-ukrayini-na-16-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 16 жовтня очікується теплою, але з опадами. У деяких областях синоптики прогнозують дощі. Температура повітря прогріється до +24°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 9−24° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними — 4−17° вище нуля. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 16 жовтня буде хмарною, очікується мінливий дощ. Вночі повітря прогріється до 10−12° тепла, а вдень — 13−15° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується дощова та тепла. Температура повітря вночі складе 8−11° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 20−22° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть теплими, без опадів. Температура повітря вночі складе 15−17° тепла, а вдень повітря прогріється до 21−23° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується прохолодна та дощова. Температурні показники будуть такими: уночі 6−8° тепла, а вдень — 10−12° вище нуля.

Погода в Карпатах 16 жовтня буде похмурою. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 7−9° тепла, а вдень 13−15° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 жовтня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не спостерігатимуться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр спрогнозував погоду на жовтень.