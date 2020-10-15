Бордель. Фото: Pixabay

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Полиция разоблачила сеть публичных домов в Одессе, которую удерживал полицейский, пользуясь своим служебным положением. Офис Генерального прокурора сообщил ему о подозрении по факту руководства преступной организацией и создания борделей.

Мужчину обвиняют в сутенерстве и вовлечении женщин в занятие проституцией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Сообщается, что преступная организация создавала публичные дома, где оказывали интимные услуги. В частности полицейский создал систему борделей, где занимался сутенерством и нанимал сутенеров, которые осуществляли поиск девушек для занятия проституцией. В их обязанности входило доставлять девушек к клиентам.

В результате действий правоохранителей, организатора незаконного «бизнеса» задержали вместе с его помощником и пятью участниками преступной группировки. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Злоумышленники обвиняют в нарушении таких статей Уголовного кодекса:

ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 (организация и создание преступной группировки);

ч.2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество);

ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).





Напомним, ранее мы сообщали, что в Нацполиции сделали неожиданное заявление о легализации проституции. Глава правоохранительного органа Игорь Клименко выступил за узаконивание секс-работы, которая сейчас находится вне закона в Украине и влечет за собой уголовную ответственность для клиента и штраф для проституированого лица.