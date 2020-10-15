Бордель. Фото: Pixabay

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Поліція викрила мережу будинків розпусти в Одесі, яку утримував правоохоронець, користуючись своїм службовим становищем. Офіс Генерального прокурора повідомив йому про підозру за фактом керівництва злочинною організацією та створення борделів.

Чоловіка звинувачують у сутенерстві та втягненні жінок до занять проституцією. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.





Повідомляється, що злочинна організація створювала публічні будинки, де надавалися інтимні послуги. Зокрема, поліцейський, який створив систему борделів, займався сутенерством та наймав сутенерів, які здійснювали пошук дівчат для зайняття проституцією. До їхніх обов’язків входило доставляли дівчат до клієнтів.





Унаслідок дій правоохоронців, організатора незаконного «бізнесу» було затримано разом із його помічником та п’ятьма учасниками злочинного угрупування. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.





Зловмисників звинувачують у порушенні таких статей Кримінального кодексу:

ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 (організація та створення злочинного угрупування);

ч.2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво);

ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Нацполіції зробили несподівану заяву щодо легалізації проституції. Очільник правоохоронного органу Ігор Клименко виступив за узаконення секс-роботи, яка нині перебуває поза законом в Україні й тягне за собою кримінальну відповідальність для клієнта та штраф для проституйованої особи.