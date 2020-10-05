Легалізація проституції — у Нацполіції зробили несподівану заяву

https://racurs.ua/ua/n144690-legalizaciya-prostytuciyi-u-nacpoliciyi-zrobyly-nespodivanu-zayavu.html

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У Нацполіції зробили несподівану заяву щодо легалізації проституції. Очільник правоохоронного органу Ігор Клименко виступив за узаконення секс-роботи, яка нині перебуває поза законом в Україні і тягне за собою кримінальну відповідальність для клієнта та штраф для проституйованої особи.

Якщо держава зможе опанувати та законодавчо визначити правила гри на цьому «ринку», то можна про це говорити. Але це має бути широка суспільна дискусія. Я не боюсь про це сказати, бо ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток, — повідомив в інтерв’ю «РБК-Україна» Клименко.

Разом з тим він виступив проти легалізації легких наркотиків та вогнепальної зброї. За його словами, кількість зброї, яку щотижня вилучає поліція, вражає. На його думку, питання про легалізацію зброї потрібно відкласти до закінчення війни.

Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр, які важливо почути. Так, з початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків, — заявив Клименко.

Очільник Нацполіції переконаний, що вживання марихуани в медичних цілях має бути чітко визначено законом.

Але на сьогодні будь-яка легалізація дасть можливість медичним корпораціям під цю марку зробити певні речі або дії, які потім позначаться на наших дітях, — резюмував правоохоронець.

Нагадаємо, торік глава Нацполіції також заявляв, що Україна не готова до легалізації легких наркотиків.