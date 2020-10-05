Легализация проституции — в Нацполиции сделали неожиданное заявление

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В Нацполиции сделали неожиданное заявление о легализации проституции. Глава правоохранительного органа Игорь Клименко выступил за узаконивание секс-работы, которая официально запрещена в Украине и влечет за собой уголовную ответственность для клиента и штраф для человека, предоставляющего секс-услуги.

Если государство сможет овладеть и законодательно определить правила игры на этом «рынке», то можно об этом говорить. Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение, — сообщил в интервью «РБК-Украина» Клименко.

Вместе с тем он выступил против легализации легких наркотиков и огнестрельного оружия. По его словам, количество оружия, которое еженедельно изымает полиция, впечатляет. По его мнению, вопрос о легализации оружия нужно отложить до окончания войны.

Что касается наркотиков, то у меня есть несколько цифр, которые следует услышать. Так, с начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков, — заявил Клименко.

Глава Нацполиции убежден, что употребление марихуаны в медицинских целях должно быть четко определено законом.

Но сегодня любая легализация позволит медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или действия, которые затем скажутся на наших детях, — резюмировал правоохранитель.

Напомним, в прошлом году глава Нацполиции также заявлял, что Украина не готова к легализации легких наркотиков.