Кораловий риф. Фото: USGS

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Шокуюче наукове відкриття зробили дослідники з Центру передового досвіду з вивчення коралових рифів ARC в Квінсленді, на північному сході Австралії. Вони виявили, що внаслідок зміни клімату за 30 років Великий Бар'єрний риф, який займає площу майже 133 тис. квадратних миль, втратив 50% коралів.

Науковці, які оцінювали спільноти коралів і розмір їх колоній з 1995 по 2017 рік, виявили зменшення практично всіх популяцій. Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the Royal Society

За словами науковців, коли мова йде про здатність коралів до розмноження, то розміри популяції також є життєво важливими.

У живій популяції існують мільйони маленьких молодих коралів, а також безліч великих — таких собі «матусь», які виробляють більшу частину молодняку, — пояснив Енді Дітцель, докторант Центру передового досвіду з вивчення коралових рифів ARC.

Результати дослідження показують, що здатність Великого Бар'єрного рифу до відновлення є під загрозою. Зараз там менше дитинчат і дорослих особин.

Експерти виявили, що скорочення популяції відбулося як на мілководді, так і на глибині. Найбільше постраждали від масового знебарвлення в 2016 та 2017 років роках корали, які забезпечують існування для риб.

Основною причиною знебарвлення коралів є висока температура океану. Воно не вбиває корали відразу, для цього потрібно, аби температура була високою певний час.

Раніше ми думали, що Великий Бар'єрний риф захищений своїми величезними розмірами, але наші результати показують, що навіть найбільша і відносно добре захищена система рифів у світі все більше наражається на небезпеку і занепадає, — додав співавтор Террі Хюз, професор центру.

Автори доповіді попередили, що зміна клімату призводить до почастішання загибелі коралів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління провокує підвищення температури в океанах і може стати причиною зміни напрямків штормів, посух і лісових пожеж.

Згідно з дослідженням, тепер тропіки отримують найбільше сонця протягом року і характеризуються високими температурами і рясними дощами, але краї цього поясу залишаються задушливо спекотними і пересохлими.