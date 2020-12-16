Снегопад. Фото: Twitter

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Ракурс

Снегопад в Японии внезапно накрыл северные регионы. В городе Нишивага, расположенном в горном районе префектуры Иватэ, высота снежного покрова достигла 126 см по состоянию на 11.00 среды.

Этот показатель более чем в четыре раза превышает обычные значения для этого времени года. Об этом сообщает телеканал NHK.



Отметим, что рекордные 128 см зимних осадков также выпали в городе Минаков в префектуре Гумма за один день. 113 см снега зафиксировали в городе Юдзава в префектуре Ниигата.

Снегопад парализовал на отдельных участках дорог движение транспорта. Так, из-за застрявнего автомобиля префектуре Акита было остановлено движение 30 автомобилей. Около четырех часов 15-километровый участок дороги был перекрыт.





Продолжает засыпать снегом также город Ивамидзава в самой северной префектуре Хоккайдо, где уже выпало в три раза больше снега, чем обычно. Некоторые припаркованные машины буквально утонули в снегу. Метеорологи предупреждают о гололеде на дорогах, а также о сходах лавин в районах, простирающихся от Хоккайдо до западной части Японии.





Как ожидается, к утру четверга в префектуре Ниигата может выпасть до 100 см зимних осадков, и 80 см — в северном регионе Канто.





Известно, что уже есть 13 пострадавших с различными степенями травм. Дорожное движение в пострадавших регионах восстанавливают все экстренные службы. Авиакомпании отменили 54 внутренних авиарейсы — преимущественно в направлении Токио, Осаки, Хоккайдо и префектуры Аомори.



Напомним, ранее мы сообщали, что западную часть Соединенных Штатов Америки засыпало снегом после аномальной жары. Самый ранний снегопад за всю историю наблюдений выпал в Нью-Мексико. А в штате Вайоминг высота снежного покрова достигла 43 см. Кроме того, в некоторых районах температура воздуха упала на 20° тепла.