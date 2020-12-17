Коли поховають Кернеса, розповів його заступник

Геннадій Кернес, фото: Харківська міськрада

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Ракурс

Геннадія Кернеса, міського голову Харкова, який помер в ніч на 17 грудня, ймовірно, поховають на початку наступного тижня.

Заступник мера Харкова Ігор Терехов повідомив про це в ефірі каналу ZIK.

За його словами, похорони Кернеса, який перебував на лікуванні в Німеччині, відбудуться, орієнтовно, у понеділок 21 грудня або у вівторок 22 грудня.

Все залежить від того, як німецька влада все оформить, — зазначив Терехов.

Терехов також повідомив, що сьогодні, 17 грудня, о 14.00 під його головуванням розпочнеться нарада щодо організації похорону Кернеса у Харкові.

Церемонію планують провести таким чином, щоб усі охочі змогли попрощатися з Кернесом, зазначив Терехов.

Терехов, згідно із законодавством, після офіційного рішення Харківської міськради про дострокове припинення повноважень Кернеса у зв’язку зі смертю стане виконувачем обов’язків мера міста.

Нові вибори мера Харкова Верховна Рада, згідно із нормами законодавства про місцеве самоврядування, має призначити впродовж 90 днів після призупинення його повноважень. Однак історія України знає приклади, коли цей термін значно затягувався.