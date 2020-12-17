Помер мер Харкова Кернес

https://racurs.ua/ua/n147900-pomer-mer-harkova-kernes.html

Ракурс

Помер мер Харкова Геннадій Кернес. Про смерть повідомив у Телеграм-каналі товариш міського голови бізнесмен Павло Фукс.

Смерть, за його словами, настала у ніч з 16 на 17 грудня. Кернес не впорався із наслідками коронавірусної хвороби. У Берлінській клініці «Шаріте» він перебував з вересня цього року.

Геннадію Кернесу був 61 рік. Він очолював друге за розміром місто України з 24 листопада 2010 року. До того був в.о. міського голови з 18−19 березня 2010 року і секретарем Харківської міської ради з початку 2000-х.

У вересні його вивезли з Харкова до Берліна, де госпіталізували в клініку «Шаріте». З 23 серпня мер не з’являвся на публіці, не записував відеозвернень. ЗМІ повідомляли, що на тлі коронавірусу він переніс інсульт. 11 грудня в Кернеса відмовилиобидві нирки, його перевели на повний діаліз.

На виборах 25 жовтня за Кернеса проголосували 60,34% виборців і втретє вибрали його Харківським міським головою. Він мав принести присягу разом з новообраними депутатами міської ради, однак до 9 грудня Кернес приїхати не встиг.